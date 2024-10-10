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Працював “патрульним” в окупованому Куп’янську: СБУ вручила підозру

Події 12:11   10.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Працював “патрульним” в окупованому Куп’янську: СБУ вручила підозру Фото: Владислав Абдула

Колаборант почав добровільно співпрацювати з ворогом в окупованому Куп’янську у 2022 році, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними СБУ, підозрюваний працював виконувачем обов’язків «поліцейського-водія взводу патрульної служби» у створеному РФ «Управлінні внутрішніх справ Військово-цивільної адміністрації Харківської області».

“Разом з окупантами колаборант проводив незаконні патрулювання на території міста Куп’янськ, приймав заяви та пояснення від місцевого населення. Також до його обов’язків входила перевірка створеного «управління» на «антитерористичну захищеність» та складання відповідних актів перевірок. Напередодні деокупації ворожий поплічник разом з російськими військами втік з Куп’янська і наразі переховується на непідконтрольній території України”, – розповіли у СБУ.

29-річному чоловікові заочно вручили підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 12:11;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колаборант почав добровільно співпрацювати з ворогом в окупованому Куп’янську у 2022 році, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.".