Работал «патрульным» в оккупированном Купянске: СБУ вручила подозрение
Коллаборант начал добровольно сотрудничать с врагом в оккупированном Купянске в 2022 году, – сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
По данным СБУ, подозреваемый работал исполняющим обязанности «полицейского-водителя взвода патрульной службы» в созданном РФ «Управлении внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области».
«Вместе с оккупантами коллаборант проводил незаконные патрулирования на территории города Купянск, принимал заявления и объяснения от местного населения. Также в его обязанности входила проверка созданного «управления» на «антитеррористическую защищенность» и составление соответствующих актов проверок. Накануне деоккупации вражеский приспешник вместе с российскими войсками сбежал из Купянска и скрывается на неподконтрольной территории Украины», – рассказали в СБУ.
29-летнему мужчине заочно вручили подозрение по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: колаборант, коллаборант, прокуратура, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 12:11;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коллаборант начал добровольно сотрудничать с врагом в оккупированном Купянске в 2022 году, – сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.".