Работал «патрульным» в оккупированном Купянске: СБУ вручила подозрение

Коллаборант начал добровольно сотрудничать с врагом в оккупированном Купянске в 2022 году, – сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По данным СБУ, подозреваемый работал исполняющим обязанности «полицейского-водителя взвода патрульной службы» в созданном РФ «Управлении внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области».

«Вместе с оккупантами коллаборант проводил незаконные патрулирования на территории города Купянск, принимал заявления и объяснения от местного населения. Также в его обязанности входила проверка созданного «управления» на «антитеррористическую защищенность» и составление соответствующих актов проверок. Накануне деоккупации вражеский приспешник вместе с российскими войсками сбежал из Купянска и скрывается на неподконтрольной территории Украины», – рассказали в СБУ.

29-летнему мужчине заочно вручили подозрение по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).