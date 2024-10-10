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Работал «патрульным» в оккупированном Купянске: СБУ вручила подозрение

Происшествия 12:11   10.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Работал «патрульным» в оккупированном Купянске: СБУ вручила подозрение Фото: Владислав Абдула

Коллаборант начал добровольно сотрудничать с врагом в оккупированном Купянске в 2022 году, – сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По данным СБУ, подозреваемый работал исполняющим обязанности «полицейского-водителя взвода патрульной службы» в созданном РФ «Управлении внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области».

«Вместе с оккупантами коллаборант проводил незаконные патрулирования на территории города Купянск, принимал заявления и объяснения от местного населения. Также в его обязанности входила проверка созданного «управления» на «антитеррористическую защищенность» и составление соответствующих актов проверок. Накануне деоккупации вражеский приспешник вместе с российскими войсками сбежал из Купянска и скрывается на неподконтрольной территории Украины», – рассказали в СБУ.

29-летнему мужчине заочно вручили подозрение по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 12:11;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коллаборант начал добровольно сотрудничать с врагом в оккупированном Купянске в 2022 году, – сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.".