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Сбежать за $7500 за границу – схему для уклонистов придумал юрист из Харькова

Происшествия 18:51   09.10.2024
Оксана Якушко
Сбежать за $7500 за границу – схему для уклонистов придумал юрист из Харькова

Харьковский адвокат наладил схему бегства уклонистов за границу – мужчины должны были пройти лес, чтобы добраться до Молдовы, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Адвокат сообщал, что клиенту нужно поехать в Винницу и арендовать жилье на несколько дней. Там, одетый в светлый деловой костюм и с фейковыми документами, уклонист должен был изображать дельца, приехавшего приобрести протезы для военнослужащих ВСУ.

Затем из Винницы клиент должен был доехать на поезде в один из населенных пунктов этой области, а дальше идти к границе с Молдовой пешком по лесу. Адвокат говорил, что для этого мужчине нужно взять удобную одежду, потому что расстояние, которое придется преодолевать уклон, немалое.

Фигурант сообщал дополнительно, что в Винницкой области будут помогать «онлайн-координаторы», которые правильно направят мужчин, а на госгранице уже будут ждать «свои люди».

За «схему» делец объявлял сумму в размере $7500.

Сейчас следователи устанавливают, сколько уклонистов сбежали за границу.
Это не первое подозрение за организацию побега уклонистов, которую правоохранители вручили этому адвокату.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 октября 2024 в 18:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский адвокат наладил схему бегства уклонистов за границу – мужчины должны были пройти лес, чтобы добраться до Молдовы, сообщает Харьковская областная прокуратура.".