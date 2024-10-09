Сбежать за $7500 за границу – схему для уклонистов придумал юрист из Харькова
Харьковский адвокат наладил схему бегства уклонистов за границу – мужчины должны были пройти лес, чтобы добраться до Молдовы, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Адвокат сообщал, что клиенту нужно поехать в Винницу и арендовать жилье на несколько дней. Там, одетый в светлый деловой костюм и с фейковыми документами, уклонист должен был изображать дельца, приехавшего приобрести протезы для военнослужащих ВСУ.
Затем из Винницы клиент должен был доехать на поезде в один из населенных пунктов этой области, а дальше идти к границе с Молдовой пешком по лесу. Адвокат говорил, что для этого мужчине нужно взять удобную одежду, потому что расстояние, которое придется преодолевать уклон, немалое.
Фигурант сообщал дополнительно, что в Винницкой области будут помогать «онлайн-координаторы», которые правильно направят мужчин, а на госгранице уже будут ждать «свои люди».
За «схему» делец объявлял сумму в размере $7500.
Сейчас следователи устанавливают, сколько уклонистов сбежали за границу.
Это не первое подозрение за организацию побега уклонистов, которую правоохранители вручили этому адвокату.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: адвокат, винница, граница, лес, молдова, уклонист, Харьков, Харьковская областная прокуратура, юрист;
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- • Дата публикации материала: 9 октября 2024 в 18:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский адвокат наладил схему бегства уклонистов за границу – мужчины должны были пройти лес, чтобы добраться до Молдовы, сообщает Харьковская областная прокуратура.".