Втекти за $7500 за кордон – схему для ухилянтів придумав адвокат із Харкова
Харківський адвокат налагодив схему втечі ухилянтів за кордон – чоловіки мали пройти ліс, аби дістатися Молдови, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Адвокат повідомляв, що клієнту потрібно поїхати до Вінниці й орендувати житло на декілька днів. Там, одягнений у світлий діловий костюм та з фейковими документами, ухилянт мав зображати ділка, що приїхав придбати протези для військовослужбовців ЗСУ.
Потім зі Вінниці клієнт мав доїхати на потязі до одного з населених пунктів цієї області, а далі йти до кордону з Молдовою пішки лісом. Адвокат казав, що для цього чоловіку потрібно взяти зручний одяг, бо відстань, яку доведеться долати ухилянту, чимала.
Фігурант повідомляв додатково, що на Вінниччині допомагатимуть «онлайн-координатори», які будуть правильно керувати діями чоловіків, а на держкордоні вже будуть чекати «свої люди».
За «схему» ділок оголошував суму в розмірі $7500.
Наразі слідчі встановлюють, скільки ухилянтів втекли за кордон через цю оборудку.
Це не перша підозра за організацію втечі ухилянтів, яку правоохоронці вручили адвокату.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: адвокат, винница, граница, ліс, молдова, уклонист, Харків, Харьковская областная прокуратура, юрист;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2024 в 18:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський адвокат налагодив схему втечі ухилянтів за кордон – чоловіки мали пройти ліс, аби дістатися Молдови, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".