Втекти за $7500 за кордон – схему для ухилянтів придумав адвокат із Харкова

Харківський адвокат налагодив схему втечі ухилянтів за кордон – чоловіки мали пройти ліс, аби дістатися Молдови, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Адвокат повідомляв, що клієнту потрібно поїхати до Вінниці й орендувати житло на декілька днів. Там, одягнений у світлий діловий костюм та з фейковими документами, ухилянт мав зображати ділка, що приїхав придбати протези для військовослужбовців ЗСУ.

Потім зі Вінниці клієнт мав доїхати на потязі до одного з населених пунктів цієї області, а далі йти до кордону з Молдовою пішки лісом. Адвокат казав, що для цього чоловіку потрібно взяти зручний одяг, бо відстань, яку доведеться долати ухилянту, чимала.

Фігурант повідомляв додатково, що на Вінниччині допомагатимуть «онлайн-координатори», які будуть правильно керувати діями чоловіків, а на держкордоні вже будуть чекати «свої люди».

За «схему» ділок оголошував суму в розмірі $7500.

Наразі слідчі встановлюють, скільки ухилянтів втекли за кордон через цю оборудку.

Це не перша підозра за організацію втечі ухилянтів, яку правоохоронці вручили адвокату.