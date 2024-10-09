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Втекти за $7500 за кордон – схему для ухилянтів придумав адвокат із Харкова

Події 18:51   09.10.2024
Оксана Якушко
Втекти за $7500 за кордон – схему для ухилянтів придумав адвокат із Харкова

Харківський адвокат налагодив схему втечі ухилянтів за кордон – чоловіки мали пройти ліс, аби дістатися Молдови, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Адвокат повідомляв, що клієнту потрібно поїхати до Вінниці й орендувати житло на декілька днів. Там, одягнений у світлий діловий костюм та з фейковими документами, ухилянт мав зображати ділка, що приїхав придбати протези для військовослужбовців ЗСУ.

Потім зі Вінниці клієнт мав доїхати на потязі до одного з населених пунктів цієї області, а далі йти до кордону з Молдовою пішки лісом. Адвокат казав, що для цього чоловіку потрібно взяти зручний одяг, бо відстань, яку доведеться долати ухилянту, чимала.

Фігурант повідомляв додатково, що на Вінниччині  допомагатимуть «онлайн-координатори», які будуть правильно керувати діями чоловіків, а на держкордоні вже будуть чекати «свої люди».

За «схему» ділок оголошував суму в розмірі $7500.

Наразі слідчі встановлюють, скільки ухилянтів втекли за кордон через цю оборудку.

Це не перша підозра за організацію втечі ухилянтів, яку правоохоронці вручили адвокату.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2024 в 18:51;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський адвокат налагодив схему втечі ухилянтів за кордон – чоловіки мали пройти ліс, аби дістатися Молдови, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".