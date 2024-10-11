«Утверждал, что Харьков – русский город»: СБУ задержала мужчину за пропаганду
36-летний харьковчанин распространял в соцсетях пропагандистские нарративы и оправдывал агрессию РФ, рассказал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
По данным силовиков, пророссийские материалы подозреваемый распространял в сети «Телеграмм».
«Злоумышленник в категорической форме высказывал свою позицию относительно отрицания и оправдания вооруженной агрессии россии против Украины. В одном из комментариев мужчина написал, что россиянам не за что извиняться перед украинцами и не стоит этого делать, поскольку создается впечатление, что они в чем-то виноваты. Также в своих сообщениях враждебный агитатор постоянно утверждает, что Харьков – это русский город», – отметили в СБУ.
По результатам лингвистической экспертизы, удалось установить противоправный характер высказываний мужчины, добавили правоохранители. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины). Сейчас мужчину задержали, ему грозит до 8 лет в тюрьме.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: задержали, предатель, СБУ, харьковчанин;
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 11:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "36-летний харьковчанин распространял в соцсетях пропагандистские нарративы и оправдывал агрессию РФ, рассказал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.".