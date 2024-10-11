Вечірні вибухи: «прильоти» КАБів зафіксували в Харкові та передмісті
Близько 21:15 11 жовтня авіація РФ вдарила КАБом по лісосмузі в Шевченківському районі Харкова. Також влучання зафіксували в Малоданилівській громаді.
Доповнено о 22:39. КАБ упав в одному з населених пунктів Малоданилівської громади, повідомив її голова Олександр Гололобов.
«Пошкоджені житлові будинки. Про постраждалих наразі інформація відсутня», – пише він.
Доповнено о 22:17. У Дергачах влучання не зафіксували, інформує голова МВА Вячеслав Задоренко.
«Інформація щодо “прильоту” по місту на теперішній момент не підтверджується: можливо околиці нашої або сусідньої громади», – пише Задоренко.
22:03. Близько 21:50 у Харкові було чутно вибухи. Про пуск керованої авіабомби в напрямку міста попереджало командування Повітряних сил ЗСУ.
Про «приліт» КАБа по лісосмузі у Шевченківському районі Харкова інформує мер Ігор Терехов.
«На дану хвилину без постраждалих та руйнувань», — повідомляє міський голова.
За словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, було два КАБи. Один із них ударив по лісосмузі у Шевченківському районі Харкова, другий, за попередніми даними, впав у Дергачівській громаді Харківського району.
Читайте також: Куп’янськ був під обстрілом та авіаударом: один загиблий і п’ять постраждалих
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, вибух, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вечірні вибухи: «прильоти» КАБів зафіксували в Харкові та передмісті»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2024 в 22:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 21:15 авіація РФ вдарила КАБом по лісосмузі в Шевченківському районі Харкова. Також влучання зафіксували в Малоданилівській громаді.".