Вечірні вибухи: «прильоти» КАБів зафіксували в Харкові та передмісті

Близько 21:15 11 жовтня авіація РФ вдарила КАБом по лісосмузі в Шевченківському районі Харкова. Також влучання зафіксували в Малоданилівській громаді.

Доповнено о 22:39. КАБ упав в одному з населених пунктів Малоданилівської громади, повідомив її голова Олександр Гололобов.

«Пошкоджені житлові будинки. Про постраждалих наразі інформація відсутня», – пише він.

Доповнено о 22:17. У Дергачах влучання не зафіксували, інформує голова МВА Вячеслав Задоренко.

«Інформація щодо “прильоту” по місту на теперішній момент не підтверджується: можливо околиці нашої або сусідньої громади», – пише Задоренко.

22:03. Близько 21:50 у Харкові було чутно вибухи. Про пуск керованої авіабомби в напрямку міста попереджало командування Повітряних сил ЗСУ.

Про «приліт» КАБа по лісосмузі у Шевченківському районі Харкова інформує мер Ігор Терехов.

«На дану хвилину без постраждалих та руйнувань», — повідомляє міський голова.

За словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, було два КАБи. Один із них ударив по лісосмузі у Шевченківському районі Харкова, другий, за попередніми даними, впав у Дергачівській громаді Харківського району.