Куп’янськ був під обстрілом та авіаударом: один загиблий і п’ять постраждалих
Одна людина загинула та ще сім постраждали внаслідок обстрілів Куп’янського та Ізюмського районів 11 жовтня, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
За даними відомства, близько 15:25 окупанти завдали авіаудару по Купʼянську. Травми отримали дві жінки віком 85 й 69 років та 63-річний чоловік. Пошкоджено понад 10 приватних будинків.
Вдень Купʼянськ також перебував під обстрілом. Загинув 57-річний чоловік. Його 78-річна мати внаслідок ворожого удару зазнала гострої реакції на стрес. Ще одна жінка 68 років дістала поранень.
Близько 17:15 військові РФ обстріляли село Кругляківка Купʼянського району. Тілесні ушкодження отримала 78-річна мешканка.
Приблизно об 11:20 внаслідок скидання боєприпасу з ворожого дрона у селі Шийківка Ізюмського району отримав поранення 67-річний чоловік.
Як розповіли в ГУ ДСНС України в Харківській області, вдень авіація РФ вдарила по житловому сектору у Куп’янську.
За різними адресами сталися пожежі загальною площею 240 квадратних метрів. Вогонь охопив два приватні будинки та дві господарчі споруди. Окрім цього зайнявся сухостій поруч з оселями.
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2024 в 20:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна людина загинула та ще сім постраждали внаслідок обстрілів Куп’янського та Ізюмського районів 11 жовтня".