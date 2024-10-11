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Куп’янськ був під обстрілом та авіаударом: один загиблий і п’ять постраждалих

Події 20:29   11.10.2024
Олена Нагорна
Куп’янськ був під обстрілом та авіаударом: один загиблий і п’ять постраждалих

Одна людина загинула та ще сім постраждали внаслідок обстрілів Куп’янського та Ізюмського районів 11 жовтня, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

За даними відомства, близько 15:25 окупанти завдали авіаудару по Купʼянську. Травми отримали дві жінки віком 85 й 69 років та 63-річний чоловік. Пошкоджено понад 10 приватних будинків.

Вдень Купʼянськ також перебував під обстрілом. Загинув 57-річний чоловік. Його 78-річна мати внаслідок ворожого удару зазнала гострої реакції на стрес. Ще одна жінка 68 років дістала поранень.

Близько 17:15 військові РФ обстріляли село Кругляківка Купʼянського району. Тілесні ушкодження отримала 78-річна мешканка.

Приблизно об 11:20 внаслідок скидання боєприпасу з ворожого дрона у селі Шийківка Ізюмського району отримав поранення 67-річний чоловік.


Як розповіли в ГУ ДСНС України в Харківській області, вдень ​​авіація РФ вдарила по житловому сектору у Куп’янську.

За різними адресами сталися пожежі загальною площею 240 квадратних метрів. Вогонь охопив два приватні будинки та дві господарчі споруди. Окрім цього зайнявся сухостій поруч з оселями.


Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2024 в 20:29;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна людина загинула та ще сім постраждали внаслідок обстрілів Куп’янського та Ізюмського районів 11 жовтня".