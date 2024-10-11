Мужчина погиб, пострадала его сестра: дрон РФ ударил по Харьковщине

В поселке Казачья Лопань Харьковского района армия РФ обстреляла гражданский автомобиль.

По данным ХОВА, 38-летний мужчина погиб в результате удара FPV-дроном по авто, его 56-летняя сестра получила острую реакцию на стресс.

Напомним, ранее начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщал, что в поселке Казачья Лопань около 12:06 в результате удара FPV-дроном пострадал 86-летний мужчина.