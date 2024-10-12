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Опубліковані фото наслідків «прильоту» КАБа під Харковом увечері в п’ятницю

Події 10:47   12.10.2024
Олена Нагорна
Опубліковані фото наслідків «прильоту» КАБа під Харковом увечері в п’ятницю Фото: Олександр Гололобов/телеграм

Наслідки обстрілу села Черкаська Лозова під Харковом увечері 11 жовтня показав голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

За його даними, один приватний будинок зруйнований, ще десять пошкоджені. Також пошкоджені машини людей. Перебита лінія електропередачі – енергетики працюють на місці.

Напередодні було відомо, що одночасно з авіаударом по Харкову близько 22-ї години прилетіло по одному з населених пунктів Малоданилівської громади. У ранковому зведенні облуправління Нацполіції поінформувало, що КАБ ударив по Черкаській Лозовій, внаслідок чого там були пошкоджені два приватні будинки.


Фото: Олександр Гололобов/телеграм

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2024 в 10:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки обстрілу села Черкаська Лозова під Харковом увечері 11 жовтня показав голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов".