Двоє загиблих та дев’ять постраждалих від обстрілів Харківщини – Синєгубов
Двоє людей загинули та ще вісім постраждали внаслідок обстрілів Харківщини 11 жовтня. Ще одна жінка постраждала в ніч проти 12 жовтня, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
▪️ О 01:30 12 жовтня в селищі Куп’янськ-Вузловий внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Постраждала 82-річна жінка.
▪️ 11 жовтня о 23:30 під обстрілом була Черкаська Лозова під Харковом. Пошкоджені два приватні будинки.
▪️ О 21:48 КАБ влучив у лісосмугу в Шевченківському районі Харкова. Без руйнувань і постраждалих.
▪️ О 16:00 в Куп’янську внаслідок обстрілу був пошкоджений будинок. Загинув 67-річний чоловік, постраждали жінки 76 та 68 років. О 15:58 від обстрілу Куп’янська горіли господарча споруда та приватний будинок. Постраждали ще три людини.
▪️ О 12:40 в селищі Козача Лопань у результаті скиду боєприпасу загинув чоловік 38 років. Постраждала 56-річна жінка. О 12:06 в Козачій Лопані також внаслідок скиду був поранений 86-річний чоловік.
▪️ Об 11:20 в селі Шийківка Ізюмського району постраждав 67-річний чоловік.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріли, Олег Синегубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2024 в 09:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє людей загинули та ще вісім постраждали внаслідок обстрілів Харківщини 11 жовтня. Ще одна жінка постраждала в ніч проти 12 жовтня".