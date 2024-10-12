Live
  • Сб 12.10.2024
  • Харків  +14°С
  • USD 41.21
  • EUR 45.05

Двоє загиблих та дев’ять постраждалих від обстрілів Харківщини – Синєгубов

Події 09:25   12.10.2024
Олена Нагорна
Двоє загиблих та дев’ять постраждалих від обстрілів Харківщини – Синєгубов Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Двоє людей загинули та ще вісім постраждали внаслідок обстрілів Харківщини 11 жовтня. Ще одна жінка постраждала в ніч проти 12 жовтня, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

▪️ О 01:30 12 жовтня в селищі Куп’янськ-Вузловий внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Постраждала 82-річна жінка.

▪️ 11 жовтня о 23:30 під обстрілом була Черкаська Лозова під Харковом. Пошкоджені два приватні будинки.

▪️ О 21:48 КАБ влучив у лісосмугу в Шевченківському районі Харкова. Без руйнувань і постраждалих.

▪️ О 16:00 в Куп’янську внаслідок обстрілу був пошкоджений будинок. Загинув 67-річний чоловік, постраждали жінки 76 та 68 років. О 15:58 від обстрілу Куп’янська горіли господарча споруда та приватний будинок. Постраждали ще три людини.

▪️ О 12:40 в селищі Козача Лопань у результаті скиду боєприпасу загинув чоловік 38 років. Постраждала 56-річна жінка. О 12:06 в Козачій Лопані також внаслідок скиду був поранений 86-річний чоловік.

▪️ Об 11:20 в селі Шийківка Ізюмського району постраждав 67-річний чоловік.

Читайте також: Лінія фронту без змін – ISW не підтверджує просування військ РФ на Харківщині

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Двоє загиблих та дев’ять постраждалих від обстрілів Харківщини – Синєгубов
Двоє загиблих та дев’ять постраждалих від обстрілів Харківщини – Синєгубов
12.10.2024, 09:25
Вечірні вибухи: «прильоти» КАБів зафіксували в Харкові та передмісті
Вечірні вибухи: «прильоти» КАБів зафіксували в Харкові та передмісті
11.10.2024, 22:39
Курський виступ чи санітарна зона на Харківщині: Машовець – про вибір Путіна
Курський виступ чи санітарна зона на Харківщині: Машовець – про вибір Путіна
12.10.2024, 08:45
Новини Харкова – головне за 12 жовтня: як минула ніч, що на фронті
Новини Харкова – головне за 12 жовтня: як минула ніч, що на фронті
12.10.2024, 07:53
Сьогодні 12 жовтня: яке свято та день в історії
Сьогодні 12 жовтня: яке свято та день в історії
12.10.2024, 06:00
Лінія фронту без змін – ISW не підтверджує просування військ РФ на Харківщині
Лінія фронту без змін – ISW не підтверджує просування військ РФ на Харківщині
12.10.2024, 07:30

Новини за темою:

20:29
Куп’янськ був під обстрілом та авіаударом: один загиблий і п’ять постраждалих
14:20
Чи увімкнуть опалення 15 жовтня жителям Харківщини: відповідь Синєгубова
09:32
Терехов заявив про кадровий дефіцит у Харкові: як справляються
09:04
Є напруга серед городян – Терехов щодо складної ситуації в Харкові
08:40
Шестеро поранених, зруйновані будинки, садок: результати ударів по Харківщині

Ви читали новину: «Двоє загиблих та дев’ять постраждалих від обстрілів Харківщини – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2024 в 09:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє людей загинули та ще вісім постраждали внаслідок обстрілів Харківщини 11 жовтня. Ще одна жінка постраждала в ніч проти 12 жовтня".