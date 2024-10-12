Live
  • Сб 12.10.2024
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.21
  • EUR 45.05

Двое погибших, девять пострадавших: Синегубов сообщил об обстрелах Харьковщины

Происшествия 09:25   12.10.2024
Елена Нагорная
Двое погибших, девять пострадавших: Синегубов сообщил об обстрелах Харьковщины Фото: Олег Синегубов/Telegram

Два человека погибли и еще восемь пострадали в результате обстрелов Харьковщины 11 октября. Еще одна женщина пострадала в ночь на 12 октября, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.

▪️ В 01:30 12 октября в поселке Купянск-Узловой в результате обстрела горела хозяйственная постройка. Пострадала 82-летняя женщина.

▪️ 11 октября в 23:30-23:40 под обстрелом была Черкасская Лозовая под Харьковом. Повреждены два частных дома.

▪️ В 21:48 КАБ попал в лесополосу в Шевченковском районе Харькова. Без разрушений и пострадавших.

▪️ В 16:00 в Купянске в результате обстрела был поврежден дом. Погиб 67-летний мужчина, пострадали женщины 76 и 68 лет. В 15:58 от обстрела Купянска горели хозяйственная постройка и частный дом. Пострадали еще три человека.

▪️ В 12:40 в поселке Казачья Лопань в результате сброса боеприпаса погиб мужчина 38 лет. Пострадала 56-летняя женщина. В 12:06 в Казачьей Лопани также в результате сброса был ранен 86-летний мужчина.

▪️ В 11:20 в селе Шийковка Изюмского района пострадал 67-летний мужчина.

Читайте также: Линия фронта без изменений — ISW не подтверждает продвижение РФ на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Бизнесмен потерял $10 млн от обстрела предприятия позавчера — Синегубов
Бизнесмен потерял $10 млн от обстрела предприятия позавчера — Синегубов
11.10.2024, 18:54
Новости Харькова — главное за 12 октября: как прошла ночь, что на фронте
Новости Харькова — главное за 12 октября: как прошла ночь, что на фронте
12.10.2024, 07:53
Вечерние взрывы: «прилеты» КАБов зафиксировали в Харькове и пригороде
Вечерние взрывы: «прилеты» КАБов зафиксировали в Харькове и пригороде
11.10.2024, 22:39
Курский выступ или санитарная зона на Харковщине: Машовец — о выборе Путина
Курский выступ или санитарная зона на Харковщине: Машовец — о выборе Путина
12.10.2024, 08:45
Сегодня 12 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 12 октября: какой праздник и день в истории
12.10.2024, 06:00
Купянск в пятницу забрасывали КАБами, в том числе термобарическими ОДАБ-1500
Купянск в пятницу забрасывали КАБами, в том числе термобарическими ОДАБ-1500
12.10.2024, 09:52

Новости по теме:

20:29
Купянск был под обстрелом и авиаударом: один погибший и пять пострадавших
14:20
Включат ли отопление 15 октября жителям Харькова и области: ответ Синегубова
09:32
Терехов заявил про кадровый дефицит в Харькове: как справляются
09:04
Есть напряжение среди горожан — Терехов о сложной ситуации в Харькове
08:40
Шестеро раненых, разрушенные дома, садик: результаты ударов по Харьковщине

Вы читали новость: «Двое погибших, девять пострадавших: Синегубов сообщил об обстрелах Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 октября 2024 в 09:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека погибли и еще восемь пострадали в результате обстрелов Харьковщины 11 октября. Еще одна женщина пострадала в ночь на 12 октября".