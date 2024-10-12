Двое погибших, девять пострадавших: Синегубов сообщил об обстрелах Харьковщины

Два человека погибли и еще восемь пострадали в результате обстрелов Харьковщины 11 октября. Еще одна женщина пострадала в ночь на 12 октября, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.

▪️ В 01:30 12 октября в поселке Купянск-Узловой в результате обстрела горела хозяйственная постройка. Пострадала 82-летняя женщина.

▪️ 11 октября в 23:30-23:40 под обстрелом была Черкасская Лозовая под Харьковом. Повреждены два частных дома.

▪️ В 21:48 КАБ попал в лесополосу в Шевченковском районе Харькова. Без разрушений и пострадавших.

▪️ В 16:00 в Купянске в результате обстрела был поврежден дом. Погиб 67-летний мужчина, пострадали женщины 76 и 68 лет. В 15:58 от обстрела Купянска горели хозяйственная постройка и частный дом. Пострадали еще три человека.

▪️ В 12:40 в поселке Казачья Лопань в результате сброса боеприпаса погиб мужчина 38 лет. Пострадала 56-летняя женщина. В 12:06 в Казачьей Лопани также в результате сброса был ранен 86-летний мужчина.

▪️ В 11:20 в селе Шийковка Изюмского района пострадал 67-летний мужчина.