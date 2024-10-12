Двое погибших, девять пострадавших: Синегубов сообщил об обстрелах Харьковщины
Два человека погибли и еще восемь пострадали в результате обстрелов Харьковщины 11 октября. Еще одна женщина пострадала в ночь на 12 октября, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.
▪️ В 01:30 12 октября в поселке Купянск-Узловой в результате обстрела горела хозяйственная постройка. Пострадала 82-летняя женщина.
▪️ 11 октября в 23:30-23:40 под обстрелом была Черкасская Лозовая под Харьковом. Повреждены два частных дома.
▪️ В 21:48 КАБ попал в лесополосу в Шевченковском районе Харькова. Без разрушений и пострадавших.
▪️ В 16:00 в Купянске в результате обстрела был поврежден дом. Погиб 67-летний мужчина, пострадали женщины 76 и 68 лет. В 15:58 от обстрела Купянска горели хозяйственная постройка и частный дом. Пострадали еще три человека.
▪️ В 12:40 в поселке Казачья Лопань в результате сброса боеприпаса погиб мужчина 38 лет. Пострадала 56-летняя женщина. В 12:06 в Казачьей Лопани также в результате сброса был ранен 86-летний мужчина.
▪️ В 11:20 в селе Шийковка Изюмского района пострадал 67-летний мужчина.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, Олег Синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2024 в 09:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека погибли и еще восемь пострадали в результате обстрелов Харьковщины 11 октября. Еще одна женщина пострадала в ночь на 12 октября".