Линия фронта без изменений — ISW не подтверждает продвижение РФ на Харьковщине
На севере Харьковщины и на Купянском направлении в течение 11 октября подтвержденных изменений линии фронта не было, информирует американский Институт изучения войны (ISW).
По данным аналитиков, военные РФ продолжали наступательные операции на северо-востоке от Харькова вблизи Волчанска, Старицы и Тихого. Также в сводке ISW упомянули информацию Генштаба ВСУ о недавнем сбитии на Харьковском направлении российского вертолета Ми-8.
Российские источники утверждали, что войска РФ продвинулись вблизи села Кисловка Купянского района, но Институт изучения войны не нашел визуального подтверждения этого заявления. Российские военные продолжали наступление на северо-восток от Купянска в районе Синьковки; на восток от Купянска вблизи Петропавловки; на юго-восток от Купянска возле Степовой Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Стельмаховки и Песчаного.
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- Категории: Мир, Политика, Харьков; Теги: isw, бои, купянское направление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2024 в 07:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На севере Харьковщины и на Купянском направлении в течение 11 октября подтвержденных изменений линии фронта не было, информирует американский Институт изучения войны (ISW).".