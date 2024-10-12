Лінія фронту без змін – ISW не підтверджує просування військ РФ на Харківщині

На півночі Харківщини та на Куп’янському напрямку протягом 11 жовтня підтверджених змін лінії фронту не було, інформує американський Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, військові РФ продовжували наступальні операції на північному сході від Харкова поблизу Вовчанська, Стариці та Тихого. Також у зведенні ISW згадали інформацію Генштабу ЗСУ про нещодавнє збиття на Харківському напрямку російського вертольота Мі-8.

Російські джерела стверджували, що війська РФ просунулися поблизу села Кислівка Куп’янського району, але Інститут вивчення війни не знайшов візуального підтвердження цієї заяви. Російські військові продовжували наступ на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; на південний схід від Куп’янська біля Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Стельмахівки та Піщаного.