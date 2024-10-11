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Ворог просувається на Харківщині: в ISW заявили про успіхи РФ біля Куп’янська

Україна 07:24   11.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ворог просувається на Харківщині: в ISW заявили про успіхи РФ біля Куп’янська

Вранці 11 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW) розповіли про зміни на лінії фронту на Харківщині.

Нещодавно після активних штурмів РФ все ж таки досягла успіхів на Куп’янському напрямку. На опублікованих геолокаційних кадрах видно, що окупанти просунулися на півночі від Петропавлівки, розташованої на сході від Куп’янська. Крім того, ворог просунувся і на південному заході від Котлярівки, зазначили в ISW.

“Російські джерела стверджували, що російські сили просунулися на південний захід від Кислівки (південніше на схід від Куп’янська) і до двох кілометрів на схід від Тернів (південний захід від Кремінної)”, – зазначили аналітики.

Проте успіхів ЗС РФ на цих ділянках фронту в ISW поки що підтвердити що не можуть.

“Російські війська продовжували наступ на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки і в напрямку Кучерівки, на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки, на південний схід від Куп’янська біля Степової Новоселівки, Вишневого, Новоосинового, Колісниківки, Кругляківки, Лозової”, – додали аналітики.

Тим часом на Харківському напрямку змін немає. Росіяни марно намагалися штурмувати українські позиції в районі Вовчанська та Тихого.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2024 в 07:24;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 11 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW) розповіли про зміни на лінії фронту на Харківщині.".