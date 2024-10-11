Ворог просувається на Харківщині: в ISW заявили про успіхи РФ біля Куп’янська
Вранці 11 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW) розповіли про зміни на лінії фронту на Харківщині.
Нещодавно після активних штурмів РФ все ж таки досягла успіхів на Куп’янському напрямку. На опублікованих геолокаційних кадрах видно, що окупанти просунулися на півночі від Петропавлівки, розташованої на сході від Куп’янська. Крім того, ворог просунувся і на південному заході від Котлярівки, зазначили в ISW.
“Російські джерела стверджували, що російські сили просунулися на південний захід від Кислівки (південніше на схід від Куп’янська) і до двох кілометрів на схід від Тернів (південний захід від Кремінної)”, – зазначили аналітики.
Проте успіхів ЗС РФ на цих ділянках фронту в ISW поки що підтвердити що не можуть.
“Російські війська продовжували наступ на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки і в напрямку Кучерівки, на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки, на південний схід від Куп’янська біля Степової Новоселівки, Вишневого, Новоосинового, Колісниківки, Кругляківки, Лозової”, – додали аналітики.
Тим часом на Харківському напрямку змін немає. Росіяни марно намагалися штурмувати українські позиції в районі Вовчанська та Тихого.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: isw, аналитики, куп'янск, наступ;
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 11 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW) розповіли про зміни на лінії фронту на Харківщині.".