Два бої точаться на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Сьогодні на Харківському напрямку росіяни двічі штурмували оборонні рубежі української армії біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку вороги п’ять разів атакували позиції наших підрозділів біля Синьківки, Лозової, Колісниківки та Степової Новоселівки. Наразі у двох локаціях точаться бої.
Росіяни завдали авіаударів КАБами по Куп’янську-Вузловому та Подолах.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, бой, КАБ, купянское направление, росіяни, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 17:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні на Харківському напрямку росіяни двічі штурмували оборонні рубежі української армії біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.".