Live
  • Чт 10.10.2024
  • Харків  +18°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.13

Два бої точаться на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Події 17:49   10.10.2024
Оксана Якушко
Два бої точаться на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні на Харківському напрямку росіяни двічі штурмували оборонні рубежі української армії біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку вороги п’ять разів атакували позиції наших підрозділів біля Синьківки, Лозової, Колісниківки та Степової Новоселівки. Наразі у двох локаціях точаться бої.

Росіяни завдали авіаударів КАБами по Куп’янську-Вузловому та Подолах.

Читайте також: Генштаб: 17 боїв було на Куп’янському напрямку, наступ РФ активізується

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Два бої точаться на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
Два бої точаться на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
10.10.2024, 17:49
Три пожежі виникли в області через обстріли: у Рубіжному горів будинок
Три пожежі виникли в області через обстріли: у Рубіжному горів будинок
10.10.2024, 08:24
Новини Харкова — головне за 9.10: вибухи у місті, КАБ влучив у дім в Слатиному
Новини Харкова — головне за 9.10: вибухи у місті, КАБ влучив у дім в Слатиному
09.10.2024, 21:55
У Харкові знесуть постраждалі багатоповерхівки: мерія назвала адреси
У Харкові знесуть постраждалі багатоповерхівки: мерія назвала адреси
10.10.2024, 16:52
Чи увімкнуть опалення 15 жовтня жителям Харківщини: відповідь Синєгубова
Чи увімкнуть опалення 15 жовтня жителям Харківщини: відповідь Синєгубова
10.10.2024, 14:20
На Харківщині чоловік утримував вагітну в заручниках і вбив її тітку: вирок
На Харківщині чоловік утримував вагітну в заручниках і вбив її тітку: вирок
10.10.2024, 16:37

Новини за темою:

18:31
15 разів росіяни атакували на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
10:03
Роковини кривавого удару РФ по Грозі на Харківщині: що відомо про трагедію
18:17
11 разів росіяни штурмували позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку – ГШ
11:13
ОТУВ “Харків”: 326 разів обстріляла РФ позиції ЗСУ на Харківському напрямку
17:35
10 КАБів скинули росіяни на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ

Ви читали новину: «Два бої точаться на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 17:49;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні на Харківському напрямку росіяни двічі штурмували оборонні рубежі української армії біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.".