Два бої точаться на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Сьогодні на Харківському напрямку росіяни двічі штурмували оборонні рубежі української армії біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку вороги п’ять разів атакували позиції наших підрозділів біля Синьківки, Лозової, Колісниківки та Степової Новоселівки. Наразі у двох локаціях точаться бої.

Росіяни завдали авіаударів КАБами по Куп’янську-Вузловому та Подолах.