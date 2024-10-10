Два боя идут на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Сегодня на Харьковском направлении россияне дважды штурмовали оборонительные рубежи украинской армии возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении враги пять раз атаковали позиции наших подразделений возле Синьковки, Лозовой, Колесниковки и Степной Новоселовки. Сейчас в двух локациях идут бои.
Россияне нанесли авиаудары КАБы по Купянску-Узловому и Подолам.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, бой, КАБ, купянское направление, россияне, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 17:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня на Харьковском направлении россияне дважды штурмовали оборонительные рубежи украинской армии возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.".