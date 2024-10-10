Два боя идут на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Сегодня на Харьковском направлении россияне дважды штурмовали оборонительные рубежи украинской армии возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении враги пять раз атаковали позиции наших подразделений возле Синьковки, Лозовой, Колесниковки и Степной Новоселовки. Сейчас в двух локациях идут бои.

Россияне нанесли авиаудары КАБы по Купянску-Узловому и Подолам.