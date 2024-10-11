Враг продвигается на Харьковщине: в ISW заявили об успехах РФ возле Купянска

Утром 11 октября в Институте изучения войны (ISW) рассказали об изменениях на линии фронта на Харьковщине.

Недавно после активных штурмов РФ все же добилась успехов на Купянском направлении. На опубликованных геолокационных кадрах видно, что оккупанты продвинулись на севере от Петропавловки, которая расположена на востоке от Купянска. Кроме того, враг продвинулся и на юго-западе от Котляровки, отметили в ISW.

«Российские источники утверждали, что российские силы продвинулись юго-западнее Кисловки (юго-восточнее Купянска) и до двух километров восточнее Тернов (юго-западнее Кременной)», – отметили аналитики.

Однако успехов ВС РФ на этих участках фронта в ISW пока что подтвердить не могут.

«Российские войска продолжали наступление северо-восточнее Купянска в районе Синьковки и в направлении Кучеровки, восточнее Купянска вблизи Петропавловки, юго-восточнее Купянска возле Степной Новоселовки, Вишневого, Новоосинового, Колесниковки, Кругляковки, Лозовой», – добавили в ISW.

Тем временем на Харьковском направлении изменений нет. Россияне безуспешно пытались штурмовать украинские позиции в районе Волчанска и Тихого.