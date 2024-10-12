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Авіація РФ скинула КАБи на передмістя Харкова: є постраждалий (доповнюється)

Події 16:53   12.10.2024
Олена Нагорна
Авіація РФ скинула КАБи на передмістя Харкова: є постраждалий (доповнюється)

Вдень 12 жовтня під авіаударом РФ була Малоданилівська громада під Харковом.

Доповнено о 16:53. У селі Черкаська Лозова, по якому ворог за попередніми даними завдав удару КАБом, загорілися приватний будинок та суха трава. Як інформують у ХОВА, постраждалий чоловік – у важкому стані.

Також у ХОВА повідомляють про загоряння трави внаслідок обстрілу селища Мала Данилівка. Там минулося без постраждалих.

Доповнено о 16:32. Постраждалий у Черкаській Лозовій – чоловік 1967 року народження. Його ушпиталили.

Доповнено о 16:20. Село Черкаська Лозова Харківського району було під обстрілом військових РФ близько 16-ї години, повідомляє пресслужба ХОВА. Попередньо, одна людина постраждала.

16:09. Про ворожий КАБ, який летить у напрямку Харкова, командування Повітряних Сил ЗСУ попередило  о 15:46.

Про “приліт” по житлових будинках у Малоданилівській громаді та пожежу повідомив о 15:49 її голова Олександр Гололобов.

Попередження про ще одну авіабомбу було о 15:53.

Другий КАБ також упав у Малоданилівській громаді, на території садової забудови, поінформував Гололобов.

Читайте також: Опубліковані фото наслідків «прильоту» КАБа під Харковом увечері у п’ятницю

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2024 в 16:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 12 жовтня під авіаударом РФ була Малоданилівська громада під Харковом.".