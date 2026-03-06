Новости Харькова – главное 6 марта: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:13

Летели КАБы и БпЛА – как прошла ночь на Харьковщине

В 01:08 дали тревогу в Харькове. Вскоре в Воздушных силах ВСУ написали о беспилотнике, который движется в направлении Ольшан.

В 02:24 прозвучал отбой, однако тихо было недолго – уже в 02:55 тревогу возобновили. На этот раз – из-за активности вражеской авиации на северо-востоке. Для прифронтовых регионов возникла угроза применения авиабомб. В 03:06 на Харьковщину полетели КАБы, написали защитники неба. А в 03:53 добавились БпЛА.

По состоянию на 07:13 отбоя в Харькове и области не было.