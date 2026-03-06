Новини Харкова – головне 6 березня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:13

Летіли КАБи та БпЛА – як минула ніч на Харківщині

О 01:08 дали тривогу в Харкові. Незабаром у Повітряних силах ЗСУ написали про безпілотник, який рухається у напрямку Вільшан.

О 02:24 пролунав відбій, проте тихо було недовго – вже о 02:55 тривогу відновили. Цього разу через активність ворожої авіації на північному сході. Для прифронтових регіонів виникла загроза застосування авіабомб. О 03:06 на Харківщину полетіли КАБи, написали захисники неба. А о 03:53 додалися БпЛА.

Станом на 07:13 відбою у Харкові та області не було.