Чотири атаки ворога з початку доби було на Харківщині – Генштаб
Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 6 березня поінформував, що на фронті в Україні було 56 боїв, 14-та частина припала на Харківщину.
“На Південно-Слобожанському напрямку російські окупанти двічі атакували позиції наших оборонців в напрямку населених пунктів Вільча та Шев’яківка. На Куп’янському напрямках наші оборонці відбили дві атаки ворога в бік Піщаного та Новоплатонівки“, – зазначили в Генштабі.
На Лиманському напрямку російська армія йшла в бій шість разів. Найбільш активні напрямки на фронті в Україні – Костянтинівський і Покровський (там з початку доби було 14 та 13 боїв відповідно).
Нагадаємо, більш як сто російських розрахунків БпЛА працюють по Купянську. Про це заявив український журналіст і воїн корпусу НГУ “Хартія” Юрій Бутусов. Саме через значну насиченість дронами неба над містом Сили оборони витрачають багато часу на його остаточну зачистку.
