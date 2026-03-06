Четыре атаки врага с начала суток было в Харьковской области — Генштаб
Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 6 марта проинформировал, что на фронте в Украине было 56 боев, 14-я часть пришлась на Харьковщину.
«На Южно-Слобожанском направлении российские оккупанты дважды атаковали позиции наших защитников в направлении населенных пунктов Вильча и Шевяковка. На Купянском направлении наши защитники отбили две атаки врага в сторону Песчаного и Новоплатоновки», — отметили в Генштабе.
На Лиманском направлении российская армия шла в бой шесть раз. Наиболее активные направления на фронте в Украине — Константиновское и Покровское (там с начала суток было 14 и 13 боев соответственно).
Напомним, более ста российских расчетов БпЛА работают по Купянску. Об этом заявил украинский журналист и воин корпуса НГУ «Хартия» Юрий Бутусов. Именно из-за значительной насыщенности дронами неба над городом Силы обороны тратят много времени на его окончательную зачистку.
