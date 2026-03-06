Live

“Зелені кімнати” з ігровими зонами запрацювали в СІЗО на Харківщині

Суспільство 10:46   06.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Зелена кімната” – спеціальне приміщення для роботи з неповнолітніми. Керівник Харківської облпрокуратури Юрій Папуша розповів, що наразі у відділеннях поліції на Харківщині відкрили вже п’ять таких просторів. 

На його думку, створення подібних кімнат – повна зміна до підходу в роботі з неповнолітніми, а також втілення європейських стандартів правосуддя.

"Зелена камера" у СІЗО у Харкові

Ці локації облаштовані так, щоб дитина могла переключити увагу, розслабитися та почуватися в безпеці. Це допомагає неповнолітнім зняти психологічну напругу, адаптуватися до нової обстановки та вільно взаємодіяти з фахівцями. Весь процес фіксується за допомогою прихованої аудіо- та відеоапаратури, що позбавляє дитину необхідності перебувати в одному залі з багатьма учасниками процесу”, – зазначили у прокуратурі.

"Зелена камера" у СІЗО у Харкові

До того ж, додали у відомстві, кімнати дозволять мінімізувати тиск на підлітків та забезпечити їхній психологічний комфорт.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
