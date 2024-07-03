У Харкові шукали двох неповнолітніх подруг: дівчата ночували в різних місцях

Поліцейські розшукали у Харкові двох неповнолітніх подруг, які пішли гуляти та не повернулися додому.

Як розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області, 2 червня отримали повідомлення про те, що 16-річна мешканка Салтівського району пішла з подругою гуляти та не повернулася. Мобільний телефон залишила вдома. На зв’язок з батьками до пізньої ночі не виходила. Аналогічне звернення надійшло у Немишлянському районі щодо зникнення 13-річної дівчини.

Копи виявили зниклих. Як з’ясувалося, одна з дівчат залишилася ночувати у знайомої, а інша перебувала у родичів. Жодних подій кримінального характеру з ними не сталося.

Правоохоронці провели з родинами профілактичні бесіди щодо недопущення таких випадків у майбутньому.