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У Харкові шукали двох неповнолітніх подруг: дівчата ночували в різних місцях

Суспільство 12:14   03.07.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові шукали двох неповнолітніх подруг: дівчата ночували в різних місцях

Поліцейські розшукали у Харкові двох неповнолітніх подруг, які пішли гуляти та не повернулися додому.

Як розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області, 2 червня отримали повідомлення про те, що 16-річна мешканка Салтівського району пішла з подругою гуляти та не повернулася. Мобільний телефон залишила вдома. На зв’язок з батьками до пізньої ночі не виходила. Аналогічне звернення надійшло у Немишлянському районі щодо зникнення 13-річної дівчини.

Копи виявили зниклих. Як з’ясувалося, одна з дівчат залишилася ночувати у знайомої, а інша перебувала у родичів. Жодних подій кримінального характеру з ними не сталося.

Правоохоронці провели з родинами профілактичні бесіди щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

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Фото: ГУНП в Харківській області
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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 12:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські розшукали у Харкові двох неповнолітніх подруг, які пішли гуляти та не повернулися додому.".