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В Харькове искали двух несовершеннолетних подруг: девочки ночевали порознь

Общество 12:14   03.07.2024
Виктория Яковенко
В Харькове искали двух несовершеннолетних подруг: девочки ночевали порознь

Полицейские разыскали в Харькове двух несовершеннолетних подруг, которые пошли гулять и не вернулись домой.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 2 июня получили сообщение о том, что 16-летняя жительница Салтовского района ушла с подругой гулять и не вернулась. Мобильный телефон оставила дома. На связь с родителями до поздней ночи не выходила. Аналогичное обращение поступило в Немышлянском районе по поводу пропажи 13-летней девушки.

Копы нашли пропавших. Как выяснилось, одна из девушек осталась ночевать у знакомой, а другая находилась у родственников. Никаких событий криминального характера с ними не произошло.

Правоохранители провели с семьями профилактические беседы по недопущению таких случаев в будущем.

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Фото: ГУНП в Харьковской области
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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 12:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские разыскали в Харькове двух несовершеннолетних подруг, которые пошли гулять и не вернулись домой.".