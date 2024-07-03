В Харькове искали двух несовершеннолетних подруг: девочки ночевали порознь
Полицейские разыскали в Харькове двух несовершеннолетних подруг, которые пошли гулять и не вернулись домой.
Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 2 июня получили сообщение о том, что 16-летняя жительница Салтовского района ушла с подругой гулять и не вернулась. Мобильный телефон оставила дома. На связь с родителями до поздней ночи не выходила. Аналогичное обращение поступило в Немышлянском районе по поводу пропажи 13-летней девушки.
Копы нашли пропавших. Как выяснилось, одна из девушек осталась ночевать у знакомой, а другая находилась у родственников. Никаких событий криминального характера с ними не произошло.
Правоохранители провели с семьями профилактические беседы по недопущению таких случаев в будущем.
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 12:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские разыскали в Харькове двух несовершеннолетних подруг, которые пошли гулять и не вернулись домой.".