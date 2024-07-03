В Харькове искали двух несовершеннолетних подруг: девочки ночевали порознь

Полицейские разыскали в Харькове двух несовершеннолетних подруг, которые пошли гулять и не вернулись домой.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 2 июня получили сообщение о том, что 16-летняя жительница Салтовского района ушла с подругой гулять и не вернулась. Мобильный телефон оставила дома. На связь с родителями до поздней ночи не выходила. Аналогичное обращение поступило в Немышлянском районе по поводу пропажи 13-летней девушки.

Копы нашли пропавших. Как выяснилось, одна из девушек осталась ночевать у знакомой, а другая находилась у родственников. Никаких событий криминального характера с ними не произошло.

Правоохранители провели с семьями профилактические беседы по недопущению таких случаев в будущем.