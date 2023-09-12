На Харківщині викрили фермера, у якого незаконно працювали 20 дітей (фото)

В Харківській області викрили незаконну діяльність фермерського товариства, де використовували працю неповнолітніх.

«На одному з підприємств Красноградського району, яке спеціалізується на вирощуванні та переробці ягід, незаконно працювали 20 дітей віком від 13 до 17 років з Рівненської області», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, діти жили за трьома різними адресами у будівлях «барачного» типу. Правоохоронці зазначили, що при огляді зафіксували неналежний та антисанітарний стан кімнат.

Підлітки розповіли, що за збір ягід отримували гроші. Неповнолітніх оглянули медики та передали до органу опіки та піклування.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом грубого порушення законодавства, вчиненого щодо неповнолітніх (ч. 2 ст. 172 ККУ).