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На Харківщині викрили фермера, у якого незаконно працювали 20 дітей (фото)

Суспільство 14:54   12.09.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині викрили фермера, у якого незаконно працювали 20 дітей (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

В Харківській області викрили незаконну діяльність фермерського товариства, де використовували працю неповнолітніх.

«На одному з підприємств Красноградського району, яке спеціалізується на вирощуванні та переробці ягід, незаконно працювали 20 дітей віком від 13 до 17 років з Рівненської області», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, діти жили за трьома різними адресами у будівлях «барачного» типу. Правоохоронці зазначили, що при огляді зафіксували неналежний та антисанітарний стан кімнат.

Підлітки розповіли, що за збір ягід отримували гроші. Неповнолітніх оглянули медики та передали до органу опіки та піклування.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом грубого порушення законодавства, вчиненого щодо неповнолітніх (ч. 2 ст. 172 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 14:54;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області викрили незаконну діяльність фермерського товариства, де використовували працю неповнолітніх.".