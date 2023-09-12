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На Харьковщине разоблачили фермера, у которого незаконно работали дети (фото)

Общество 14:54   12.09.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине разоблачили фермера, у которого незаконно работали дети (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области разоблачили незаконную деятельность фермерского общества, где использовали труд несовершеннолетних.

«На одном из предприятий Красноградского района, специализирующегося на выращивании и переработке ягод, незаконно работали 20 детей от 13 до 17 лет из Ровенской области», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, дети жили по трем разным адресам в зданиях «барачного» типа. Правоохранители отметили, что при осмотре зафиксировали ненадлежащее и антисанитарное состояние комнат.

Подростки рассказали, что за сбор ягод получали деньги. Несовершеннолетних осмотрели медики и передали в орган опеки и попечительства.

Следователи открыли уголовное производство по факту грубого нарушения законодательства, совершенного в отношении несовершеннолетних (ч. 2 ст. 172 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 14:54;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области разоблачили незаконную деятельность фермерского общества, где использовали труд несовершеннолетних.".