На Харьковщине разоблачили фермера, у которого незаконно работали дети (фото)
В Харьковской области разоблачили незаконную деятельность фермерского общества, где использовали труд несовершеннолетних.
«На одном из предприятий Красноградского района, специализирующегося на выращивании и переработке ягод, незаконно работали 20 детей от 13 до 17 лет из Ровенской области», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, дети жили по трем разным адресам в зданиях «барачного» типа. Правоохранители отметили, что при осмотре зафиксировали ненадлежащее и антисанитарное состояние комнат.
Подростки рассказали, что за сбор ягод получали деньги. Несовершеннолетних осмотрели медики и передали в орган опеки и попечительства.
Следователи открыли уголовное производство по факту грубого нарушения законодательства, совершенного в отношении несовершеннолетних (ч. 2 ст. 172 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 14:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области разоблачили незаконную деятельность фермерского общества, где использовали труд несовершеннолетних.".