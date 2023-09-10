Пьяная мать оставила без присмотра двоих детей на Харьковщине

В Харьковской области полицейские проверили семью переселенцев: обнаружили пьяную мать и двоих детей без присмотра.

Об этом сообщила ювенальная полиция в Харьковской области. По их данным, в этой семье в августе уже фиксировали факт совершения домашнего насилия мужчиной в отношении сожительницы. Тогда составили протокол по ч. 1 ст. 173-2 КУпАП и вынесли предписание.

8 сентября полицейские снова наведались в семью потому, что там воспитываются двое несовершеннолетних детей.

Во время визита 35-летняя мать находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, а 15-летняя девочка и 6-летний мальчик находились без присмотра и родительской опеки, отметили правоохранители.

С матерью детей провели необходимую профилактическую работу, а собранный административный материал направили в суд.