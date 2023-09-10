Пьяная мать оставила без присмотра двоих детей на Харьковщине
В Харьковской области полицейские проверили семью переселенцев: обнаружили пьяную мать и двоих детей без присмотра.
Об этом сообщила ювенальная полиция в Харьковской области. По их данным, в этой семье в августе уже фиксировали факт совершения домашнего насилия мужчиной в отношении сожительницы. Тогда составили протокол по ч. 1 ст. 173-2 КУпАП и вынесли предписание.
8 сентября полицейские снова наведались в семью потому, что там воспитываются двое несовершеннолетних детей.
Во время визита 35-летняя мать находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, а 15-летняя девочка и 6-летний мальчик находились без присмотра и родительской опеки, отметили правоохранители.
С матерью детей провели необходимую профилактическую работу, а собранный административный материал направили в суд.
Читайте также: Ребенок три дня сам просидел в квартире в Харькове: копы нашли мать девочки
Новости по теме:
Вы читали новость: «Пьяная мать оставила без присмотра двоих детей на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 сентября 2023 в 17:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области полицейские проверили семью переселенцев: обнаружили пьяную мать и двоих детей без присмотра.".