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Пьяная мать оставила без присмотра двоих детей на Харьковщине

Общество 17:01   10.09.2023
Виктория Яковенко
Пьяная мать оставила без присмотра двоих детей на Харьковщине Фото: Ювенальная полиция в Харьковской области

В Харьковской области полицейские проверили семью переселенцев: обнаружили пьяную мать и двоих детей без присмотра.

Об этом сообщила ювенальная полиция в Харьковской области. По их данным, в этой семье в августе уже фиксировали факт совершения домашнего насилия мужчиной в отношении сожительницы. Тогда составили протокол по ч. 1 ст. 173-2 КУпАП и вынесли предписание.

8 сентября полицейские снова наведались в семью потому, что там воспитываются двое несовершеннолетних детей.

Во время визита 35-летняя мать находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, а 15-летняя девочка и 6-летний мальчик находились без присмотра и родительской опеки, отметили правоохранители.

С матерью детей провели необходимую профилактическую работу, а собранный административный материал направили в суд.

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Фото: Ювенальная полиция в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 сентября 2023 в 17:01;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области полицейские проверили семью переселенцев: обнаружили пьяную мать и двоих детей без присмотра.".