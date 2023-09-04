Ребенок три дня сам просидел в квартире в Харькове: копы нашли мать девочки
Полиция открыла уголовное производство по факту обнаружения в квартире в Холодногорском районе Харькова девочки без присмотра.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, предварительно установлено, что ребенок три дня просидел сам в квартире. Девочку госпитализировали в больницу. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
4 сентября правоохранители нашли мать ребенка. Ею оказалась 18-летняя жительница города Днепр. Никаких документов на дочь у нее нет.
Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 5 лет тюрьмы.
Напомним, в квартире в Холодногорском районе обнаружили ребенка, который был один дома. К правоохранителям обратилась женщина с сообщением, что ее более суток ее затапливают соседи сверху. Все время она тоже слышала детский плач из квартиры. Достучаться до владельцев квартиры полицейским не удалось, поєтому на место вызвали спасателей и медиков. В квартире полицейские увидели девочку. Ребенок постоянно плакал, был очень испуган и растерян. В квартире царили беспорядки и антисанитарные условия.
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- • Дата публикации материала: 4 сентября 2023 в 17:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция открыла уголовное производство по факту обнаружения в квартире в Холодногорском районе Харькова девочки без присмотра.".