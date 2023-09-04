Дитина три дні сама просиділа у квартирі в Харкові: копи знайшли мати дівчинки

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення у квартирі в Холодногірському районі Харкова дівчинки без догляду.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, попередньо встановлено, що дитина три дні просиділа сама у квартирі. Дівчинку помістили до лікарні. Наразі її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

4 вересня правоохоронці знайшли матір дитини. Нею виявилась 18-річна мешканка міста Дніпро. Жодних документів на доньку вона не має.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) ККУ. Санкція статті передбачає до 5 років тюрми.

Нагадаємо, в квартирі в Холодногірському районі виявили зачинену дитину. До правоохоронців звернулася жінка із повідомленням, що її понад добу затоплюють сусіди зверху. Увесь час вона також чула дитячий плач із квартири. Достукатися до власників квартири поліцейським не вдалося, тому на місце викликали рятувальників та медиків. У квартирі поліцейські побачили дівчинку. Дитина постійно плакала, була дуже налякана та розгублена. У квартирі панував безлад та антисанітарні умови.