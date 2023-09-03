У Харкові маленька дівчинка понад добу просиділа у квартирі без батьків
Поліція у Харкові розшукує батьків малолітньої дитини, яка опинилась одна вдома.
“Патрульні прибули на виклик про те, що вже майже добу заявницю затоплюють з квартири зверху. Також вона повідомила, що увесь цей час з-за дверей помешкання доносився дитячий плач. Спроби достукатися до власників були марними, тому поліцейські відразу викликали рятувальників та бригаду медиків, оскільки дитина могла бути в небезпеці. Зайшовши до квартири, поліцейські побачили там малу дівчинку. Дитина постійно плакала, вона була дуже налякана та розгублена. У квартирі панував повний безлад та антисанітарні умови“, — повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківської області.
Дитину медики забрали до лікарні – перевірити стан здоров’я. Тим часом слідчі та інспектори ювенальної превенції почали шукати батьків малюка.
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“Надалі цією справою займуться слідчі”, – зазначили патрульні.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2023 в 19:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція у Харкові розшукує батьків малолітньої дитини, яка опинилась одна вдома".