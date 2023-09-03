Live
  • Нд 03.09.2023
    • Харків
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.74
    • 🟢

У Харкові маленька дівчинка понад добу просиділа у квартирі без батьків

Події 19:01   03.09.2023
Оксана Горун
У Харкові маленька дівчинка понад добу просиділа у квартирі без батьків

Поліція у Харкові розшукує батьків малолітньої дитини, яка опинилась одна вдома.

Патрульні прибули на виклик про те, що вже майже добу заявницю затоплюють з квартири зверху. Також вона повідомила, що увесь цей час з-за дверей помешкання доносився дитячий плач. Спроби достукатися до власників були марними, тому поліцейські відразу викликали рятувальників та бригаду медиків, оскільки дитина могла бути в небезпеці. Зайшовши до квартири, поліцейські побачили там малу дівчинку. Дитина постійно плакала, вона була дуже налякана та розгублена. У квартирі панував повний безлад та антисанітарні умови“, — повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківської області.

Дитину медики забрали до лікарні – перевірити стан здоров’я. Тим часом слідчі та інспектори ювенальної превенції почали шукати батьків малюка.

Читайте також: 2-річну дитину загубила п’яна матір на Харківщині

“Надалі цією справою займуться слідчі”, – зазначили патрульні.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Вибрався з окупації та пішов у військкомат: історія воїна харківської бригади
Вибрався з окупації та пішов у військкомат: історія воїна харківської бригади
03.09.2023, 20:03
Вночі над Україною збили 22 “шахеди”
Вночі над Україною збили 22 “шахеди”
03.09.2023, 07:17
У Харкові маленька дівчинка понад добу просиділа у квартирі без батьків
У Харкові маленька дівчинка понад добу просиділа у квартирі без батьків
03.09.2023, 19:01
Авіаудар та наступ на Лимано-Куп’янському напрямку: дані Генштабу
Авіаудар та наступ на Лимано-Куп’янському напрямку: дані Генштабу
03.09.2023, 18:39
Окупантам на півдні не вдається зупинити просування ЗСУ – Машовець
Окупантам на півдні не вдається зупинити просування ЗСУ – Машовець
03.09.2023, 17:46
У ЗСУ повідомили, де росіяни штурмують під Куп’янськом і чого їм не вистачає
У ЗСУ повідомили, де росіяни штурмують під Куп’янськом і чого їм не вистачає
03.09.2023, 16:23

Новини за темою:

18:48
В Україні запустять застосунок для школярів і вчителів «Мрія» – Зеленський
14:41
У Харкові викрили волонтера, який допомагав ухилянтам “тікати” за кордон
13:52
На Харківщині скажений кіт покусав дитину
12:09
На Харківщині чоловік регулярно ображав та погрожував побити свою колишню
16:08
ДТП з фурою в Харкові: у поліції припустили, хто винен (фото)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові маленька дівчинка понад добу просиділа у квартирі без батьків»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2023 в 19:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція у Харкові розшукує батьків малолітньої дитини, яка опинилась одна вдома".