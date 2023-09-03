У Харкові маленька дівчинка понад добу просиділа у квартирі без батьків

Поліція у Харкові розшукує батьків малолітньої дитини, яка опинилась одна вдома.

“Патрульні прибули на виклик про те, що вже майже добу заявницю затоплюють з квартири зверху. Також вона повідомила, що увесь цей час з-за дверей помешкання доносився дитячий плач. Спроби достукатися до власників були марними, тому поліцейські відразу викликали рятувальників та бригаду медиків, оскільки дитина могла бути в небезпеці. Зайшовши до квартири, поліцейські побачили там малу дівчинку. Дитина постійно плакала, вона була дуже налякана та розгублена. У квартирі панував повний безлад та антисанітарні умови“, — повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківської області.

Дитину медики забрали до лікарні – перевірити стан здоров’я. Тим часом слідчі та інспектори ювенальної превенції почали шукати батьків малюка.

“Надалі цією справою займуться слідчі”, – зазначили патрульні.