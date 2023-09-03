В Харькове маленькая девочка больше суток просидела в квартире без родителей

Полиция в Харькове разыскивает родителей малолетнего ребенка, который оказался один дома.

«Патрульные прибыли по вызову о том, что уже почти сутки заявительницу затапливают из квартиры сверху. Также она сообщила, что все это время из-за дверей жилья доносился детский плач. Попытки достучаться до владельцев были тщетными, поэтому полицейские сразу вызвали спасателей и бригаду медиков, поскольку ребенок мог быть в опасности.

Зайдя в квартиру, полицейские увидели там маленькую девочку. Ребенок постоянно плакал, он был очень испуган и растерян. В квартире царил полный беспорядок и антисанитарные условия», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.

Ребенка медики забрали в больницу — проверить состояние здоровья. Тем временем следователи и инспекторы ювенальной превенции занялись поисками родителей малышки.

«В дальнейшем этим делом займутся следователи», — отметили патрульные.