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В Харькове маленькая девочка больше суток просидела в квартире без родителей

Происшествия 19:01   03.09.2023
Оксана Горун
В Харькове маленькая девочка больше суток просидела в квартире без родителей

Полиция в Харькове разыскивает родителей малолетнего ребенка, который оказался один дома.

«Патрульные прибыли по вызову о том, что уже почти сутки заявительницу затапливают из квартиры сверху. Также она сообщила, что все это время из-за дверей жилья доносился детский плач. Попытки достучаться до владельцев были тщетными, поэтому полицейские сразу вызвали спасателей и бригаду медиков, поскольку ребенок мог быть в опасности.
Зайдя в квартиру, полицейские увидели там маленькую девочку. Ребенок постоянно плакал, он был очень испуган и растерян. В квартире царил полный беспорядок и антисанитарные условия», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.

Ребенка медики забрали в больницу — проверить состояние здоровья. Тем временем следователи и инспекторы ювенальной превенции занялись поисками родителей малышки.

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«В дальнейшем этим делом займутся следователи», — отметили патрульные.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 сентября 2023 в 19:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция в Харькове разыскивает родителей малолетнего ребенка, который оказался один дома".