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П’яна матір залишила без нагляду двох дітей на Харківщині

Суспільство 17:01   10.09.2023
Вікторія Яковенко
П’яна матір залишила без нагляду двох дітей на Харківщині Фото: Ювенальна поліція в Харківській області

У Харківській області поліцейські перевірили родину переселенців: виявили п’яну матір й двох дітей без нагляду.

Про це повідомила ювенальна поліція в Харківській області. За їхніми даними, в цій родині в серпні вже фіксували факт вчинення домашнього насильства чоловіком щодо співмешканки. Тоді склали протокол за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП та винесли заборонний припис.

Тож 8 вересня поліцейські знову навідалися до родини, оскільки там виховуються двоє неповнолітніх дітей.

Під час візиту 35-річна мати знаходилась у стані сильного алкогольного сп’яніння, а 15-річна дівчинка та 6-річний хлопчик знаходилися без догляду та батьківського піклування, зазначили правоохоронці.

З матір’ю дітей провели необхідну профілактичну роботу, а зібраний адміністративний матеріал направили до суду.

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Фото: Ювенальна поліція в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2023 в 17:01;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області поліцейські перевірили родину переселенців: виявили п’яну матір й двох дітей без нагляду.".