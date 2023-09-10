П’яна матір залишила без нагляду двох дітей на Харківщині
У Харківській області поліцейські перевірили родину переселенців: виявили п’яну матір й двох дітей без нагляду.
Про це повідомила ювенальна поліція в Харківській області. За їхніми даними, в цій родині в серпні вже фіксували факт вчинення домашнього насильства чоловіком щодо співмешканки. Тоді склали протокол за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП та винесли заборонний припис.
Тож 8 вересня поліцейські знову навідалися до родини, оскільки там виховуються двоє неповнолітніх дітей.
Під час візиту 35-річна мати знаходилась у стані сильного алкогольного сп’яніння, а 15-річна дівчинка та 6-річний хлопчик знаходилися без догляду та батьківського піклування, зазначили правоохоронці.
З матір’ю дітей провели необхідну профілактичну роботу, а зібраний адміністративний матеріал направили до суду.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2023 в 17:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області поліцейські перевірили родину переселенців: виявили п’яну матір й двох дітей без нагляду.".