На Харківщині п’яний чоловік чіплявся до неповнолітніх та вкрав телефон

В селі Тернова затримали грабіжника, який у стані алкогольного сп’яніння вкрав телефон у 16-річної дівчини.

Подія сталася 1 серпня. П’яний чоловік підійшов до неповнолітніх дівчат та почав до них чіплятися. Підлітки не захотіли з ним спілкуватися, тоді він схопив телефон однієї дівчини і побіг. Потерпіла разом з подружками наздогнали грабіжника, намагалася повернути телефон, але він розштовхав дівчат та втік, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 38-річний мешканець району, його затримали.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Йому загрожує до 10 років тюрми.