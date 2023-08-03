На Харківщині п’яний чоловік чіплявся до неповнолітніх та вкрав телефон
Фото: ГУНП в Харківській області
В селі Тернова затримали грабіжника, який у стані алкогольного сп’яніння вкрав телефон у 16-річної дівчини.
Подія сталася 1 серпня. П’яний чоловік підійшов до неповнолітніх дівчат та почав до них чіплятися. Підлітки не захотіли з ним спілкуватися, тоді він схопив телефон однієї дівчини і побіг. Потерпіла разом з подружками наздогнали грабіжника, намагалася повернути телефон, але він розштовхав дівчат та втік, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 38-річний мешканець району, його затримали.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Йому загрожує до 10 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 11:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В селі Тернова затримали грабіжника, який у стані алкогольного сп’яніння вкрав телефон у 16-річної дівчини.".