Live
  • Чт 03.08.2023
    • Харків
  •   +30°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.15
    • 🟢

На Харківщині п’яний чоловік чіплявся до неповнолітніх та вкрав телефон

Події 11:38   03.08.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині п’яний чоловік чіплявся до неповнолітніх та вкрав телефон Фото: ГУНП в Харківській області

В селі Тернова затримали грабіжника, який у стані алкогольного сп’яніння вкрав телефон у 16-річної дівчини.

Подія сталася 1 серпня. П’яний чоловік підійшов до неповнолітніх дівчат та почав до них чіплятися. Підлітки не захотіли з ним спілкуватися, тоді він схопив телефон однієї дівчини і побіг. Потерпіла разом з подружками наздогнали грабіжника, намагалася повернути телефон, але він розштовхав дівчат та втік, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 38-річний мешканець району, його затримали.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Йому загрожує до 10 років тюрми.

01
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: Розпилив газовий балончик у дружину – у Харкові поліція затримала порушника

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Крупи і борошно: під Харковом знайшли сміттєзвалище з гумдопомогою (відео)
Крупи і борошно: під Харковом знайшли сміттєзвалище з гумдопомогою (відео)
03.08.2023, 12:02
На Харківщині п’яний чоловік чіплявся до неповнолітніх та вкрав телефон
На Харківщині п’яний чоловік чіплявся до неповнолітніх та вкрав телефон
03.08.2023, 11:38
Терехов розповів, як у Харкові реагують на ворожих коригувальників
Терехов розповів, як у Харкові реагують на ворожих коригувальників
03.08.2023, 11:03
«Нажитися» на дітях вирішив мер міста поблизу Харкова: подробиці
«Нажитися» на дітях вирішив мер міста поблизу Харкова: подробиці
03.08.2023, 11:20
Тактика у росіян змінюється – Терехов про обстріли Харкова
Тактика у росіян змінюється – Терехов про обстріли Харкова
03.08.2023, 09:55
Найрозбитіший район Харкова – Північну Салтівку – готуються опалювати взимку
Найрозбитіший район Харкова – Північну Салтівку – готуються опалювати взимку
03.08.2023, 10:32

Новини за темою:

08:46
У Харкові виявили мотоцикл, який шукають по світу
20:42
Година – $150, ніч – $800: мережу борделів у квартирах накрили в Харкові
16:07
На Харківщині вже заживили 90% звільнених населених пунктів – Синєгубов
14:26
НМТ: в Харківській області за результатами двох сесій – 245 двохсотбальників
14:04
П’яний харків’янин вигнав з квартири дружину і залишився наодинці з немовлям

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині п’яний чоловік чіплявся до неповнолітніх та вкрав телефон»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 11:38;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В селі Тернова затримали грабіжника, який у стані алкогольного сп’яніння вкрав телефон у 16-річної дівчини.".