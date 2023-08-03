На Харьковщине пьяный мужчина приставал к несовершеннолетним и украл телефон
Фото: ГУНП в Харьковской области
В селе Терновая задержали грабителя, который в состоянии алкогольного опьянения украл телефон у 16-летней девушки.
Событие произошло 1 августа. Пьяный мужчина подошел к несовершеннолетним девушкам и стал к ним приставать. Подростки не захотели с ним общаться, он схватил телефон одной девушки и побежал. Потерпевшая вместе с подружками догнали грабителя, но он растолкал девушек и убежал, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 38-летний житель района, его задержали.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 11:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Терновая задержали грабителя, который в состоянии алкогольного опьянения украл телефон у 16-летней девушки.".