На Харьковщине пьяный мужчина приставал к несовершеннолетним и украл телефон

В селе Терновая задержали грабителя, который в состоянии алкогольного опьянения украл телефон у 16-летней девушки.

Событие произошло 1 августа. Пьяный мужчина подошел к несовершеннолетним девушкам и стал к ним приставать. Подростки не захотели с ним общаться, он схватил телефон одной девушки и побежал. Потерпевшая вместе с подружками догнали грабителя, но он растолкал девушек и убежал, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 38-летний житель района, его задержали.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.