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На Харьковщине пьяный мужчина приставал к несовершеннолетним и украл телефон

Происшествия 11:38   03.08.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине пьяный мужчина приставал к несовершеннолетним и украл телефон Фото: ГУНП в Харьковской области

В селе Терновая задержали грабителя, который в состоянии алкогольного опьянения украл телефон у 16-летней девушки.

Событие произошло 1 августа. Пьяный мужчина подошел к несовершеннолетним девушкам и стал к ним приставать. Подростки не захотели с ним общаться, он схватил телефон одной девушки и побежал. Потерпевшая вместе с подружками догнали грабителя, но он растолкал девушек и убежал, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 38-летний житель района, его задержали.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 11:38;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Терновая задержали грабителя, который в состоянии алкогольного опьянения украл телефон у 16-летней девушки.".