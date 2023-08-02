Распылил газовый баллончик в жену – в Харькове полиция задержала нарушителя

Мужчину, который несколько раз за последний месяц совершал домашнее насилие в отношении жены привлекли к ответственности, сообщила полиция Харьковской области.

48-летний мужчина из-за ревности распылил в сторону жены газовый баллончик. Через несколько дней 35-летняя женщина вновь обратилась в дежурную часть райуправления из-за конфликта с мужем.

По фактам совершения домашнего насилия полицейские составили в отношении нарушителя административные протоколы.

Полиция напоминает, что за систематическое совершение домашнего насилия есть уголовная ответственность.

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