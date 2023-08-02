Распылил газовый баллончик в жену – в Харькове полиция задержала нарушителя
Мужчину, который несколько раз за последний месяц совершал домашнее насилие в отношении жены привлекли к ответственности, сообщила полиция Харьковской области.
48-летний мужчина из-за ревности распылил в сторону жены газовый баллончик. Через несколько дней 35-летняя женщина вновь обратилась в дежурную часть райуправления из-за конфликта с мужем.
По фактам совершения домашнего насилия полицейские составили в отношении нарушителя административные протоколы.
Полиция напоминает, что за систематическое совершение домашнего насилия есть уголовная ответственность.
Читайте также: В Харькове домашний тиран пытался задушить сожительницу
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Распылил газовый баллончик в жену – в Харькове полиция задержала нарушителя»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 17:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину, который несколько раз за последний месяц совершал домашнее насилие в отношении жены привлекли к ответственности, сообщила полиция Харьковской области.".