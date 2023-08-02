Розпилив газовий балончик у дружину – у Харкові поліція затримала порушника
Чоловіка, який кілька разів за останній місяць чинив домашнє насильство щодо дружини, притягнули до відповідальності, повідомила поліція Харківської області.
48-річний чоловік через ревнощі розпилив у бік дружини газовий балончик. Через декілька днів 35-річна жінка знов звернулась до чергової частини райуправління через конфлікт з чоловіком.
За фактами домашнього насильства поліціянти склали щодо порушника адміністративні протоколи.
Поліція нагадує, що за систематичне вчинення домашнього насильства є кримінальна відповідальність.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 17:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловіка, який кілька разів за останній місяць чинив домашнє насильство щодо дружини, притягнули до відповідальності, повідомила поліція Харківської області.".