Розпилив газовий балончик у дружину – у Харкові поліція затримала порушника

Чоловіка, який кілька разів за останній місяць чинив домашнє насильство щодо дружини, притягнули до відповідальності, повідомила поліція Харківської області.

48-річний чоловік через ревнощі розпилив у бік дружини газовий балончик. Через декілька днів 35-річна жінка знов звернулась до чергової частини райуправління через конфлікт з чоловіком.

За фактами домашнього насильства поліціянти склали щодо порушника адміністративні протоколи.

Поліція нагадує, що за систематичне вчинення домашнього насильства є кримінальна відповідальність.