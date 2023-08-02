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Розпилив газовий балончик у дружину – у Харкові поліція затримала порушника

Події 17:29   02.08.2023
Оксана Якушко
Розпилив газовий балончик у дружину – у Харкові поліція затримала порушника

Чоловіка, який кілька разів за останній місяць чинив домашнє насильство щодо дружини, притягнули до відповідальності, повідомила поліція Харківської області.

48-річний чоловік через ревнощі розпилив у бік дружини газовий балончик. Через декілька днів 35-річна жінка знов звернулась до чергової частини райуправління через конфлікт з чоловіком.

За фактами домашнього насильства поліціянти склали щодо порушника адміністративні протоколи.

Поліція нагадує, що за систематичне вчинення домашнього насильства є кримінальна відповідальність.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 17:29;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловіка, який кілька разів за останній місяць чинив домашнє насильство щодо дружини, притягнули до відповідальності, повідомила поліція Харківської області.".