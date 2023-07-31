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У Харкові домашній тиран намагався задушити співмешканку

Суспільство 16:00   31.07.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові домашній тиран намагався задушити співмешканку Фото: ГУНП в Харківській області

40-річний раніше судимий харків’янин систематично ображав та погрожував співмешканці фізичною розправою: йому повідомили про підозру.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, чоловік у стані алкогольного сп’яніння систематично висловлювався нецензурною лайкою у бік жінки, кричав та намагався її душити.

Поліцейські склали на порушника 3 протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 173-2 КУпАП. Однак чоловік не зупинився та продовжував вчиняти домашнє насильство над жінкою.

Тож правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ. 31 липня кривднику повідомили про підозру у скоєнні злочину.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 16:00;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "40-річний раніше судимий харків’янин систематично ображав та погрожував співмешканці фізичною розправою: йому повідомили про підозру.".