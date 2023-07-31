У Харкові домашній тиран намагався задушити співмешканку
Фото: ГУНП в Харківській області
40-річний раніше судимий харків’янин систематично ображав та погрожував співмешканці фізичною розправою: йому повідомили про підозру.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, чоловік у стані алкогольного сп’яніння систематично висловлювався нецензурною лайкою у бік жінки, кричав та намагався її душити.
Поліцейські склали на порушника 3 протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 173-2 КУпАП. Однак чоловік не зупинився та продовжував вчиняти домашнє насильство над жінкою.
Тож правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ. 31 липня кривднику повідомили про підозру у скоєнні злочину.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 16:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "40-річний раніше судимий харків’янин систематично ображав та погрожував співмешканці фізичною розправою: йому повідомили про підозру.".