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Домашній тиран у Харкові пропонував копам тисячу доларів: його судитимуть

Суспільство 13:51   27.03.2024
Вікторія Яковенко
Домашній тиран у Харкові пропонував копам тисячу доларів: його судитимуть Фото: Харківська обласна прокуратура

32-річний харків’янин хотів уникнути відповідальності за домашнє насильство, для цього пропонував поліцейським хабар.

За даними Харківської обласної прокуратури, 18 грудня торік близько 01:40 поліцейські прибули за викликом до однієї з квартир по вулиці Танкопія. Правоохоронців викликала дружина підозрюваного і повідомила, що чоловік вчиняє стосовно неї домашнє насильство — ображає і б’є.

Двері квартири поліцейським відкрив чоловік і запропонував «вирішити питання мирно». За нескладання протоколу харків’янин запропонував поліцейським хабар в розмірі 1 тисячі доларів.

Правоохоронці від пропозиції чоловіка відмовились і повідомили про цей факт на лінію «102».

Чоловіка судитимуть за фактом пропозиції надання службовій особі неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 369 ККУ). Йому загрожує до чотирьох років тюрми.

Читайте також: «Проблема загострилась»: як у Харкові допомагають постраждалим від насильства

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Домашній тиран у Харкові пропонував копам тисячу доларів: його судитимуть»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 13:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "32-річний харків’янин хотів уникнути відповідальності за домашнє насильство, для цього пропонував поліцейським хабар.".