Домашній тиран у Харкові пропонував копам тисячу доларів: його судитимуть

32-річний харків’янин хотів уникнути відповідальності за домашнє насильство, для цього пропонував поліцейським хабар.

За даними Харківської обласної прокуратури, 18 грудня торік близько 01:40 поліцейські прибули за викликом до однієї з квартир по вулиці Танкопія. Правоохоронців викликала дружина підозрюваного і повідомила, що чоловік вчиняє стосовно неї домашнє насильство — ображає і б’є.

Двері квартири поліцейським відкрив чоловік і запропонував «вирішити питання мирно». За нескладання протоколу харків’янин запропонував поліцейським хабар в розмірі 1 тисячі доларів.

Правоохоронці від пропозиції чоловіка відмовились і повідомили про цей факт на лінію «102».

Чоловіка судитимуть за фактом пропозиції надання службовій особі неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 369 ККУ). Йому загрожує до чотирьох років тюрми.