Домашній тиран у Харкові пропонував копам тисячу доларів: його судитимуть
32-річний харків’янин хотів уникнути відповідальності за домашнє насильство, для цього пропонував поліцейським хабар.
За даними Харківської обласної прокуратури, 18 грудня торік близько 01:40 поліцейські прибули за викликом до однієї з квартир по вулиці Танкопія. Правоохоронців викликала дружина підозрюваного і повідомила, що чоловік вчиняє стосовно неї домашнє насильство — ображає і б’є.
Двері квартири поліцейським відкрив чоловік і запропонував «вирішити питання мирно». За нескладання протоколу харків’янин запропонував поліцейським хабар в розмірі 1 тисячі доларів.
Правоохоронці від пропозиції чоловіка відмовились і повідомили про цей факт на лінію «102».
Чоловіка судитимуть за фактом пропозиції надання службовій особі неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 369 ККУ). Йому загрожує до чотирьох років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 13:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "32-річний харків’янин хотів уникнути відповідальності за домашнє насильство, для цього пропонував поліцейським хабар.".