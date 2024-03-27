Домашний тиран в Харькове предлагал копам тысячу долларов: его будут судить
32-летний харьковчанин хотел избежать ответственности за домашнее насилие, для этого предлагал полицейским взятку.
По данным Харьковской областной прокуратуры, 18 декабря около 01:40 в прошлом году полицейские прибыли по вызову в одну из квартир по улице Танкопия. Правоохранителей вызвала жена подозреваемого и сообщила, что мужчина совершает по отношению к ней домашнее насилие — оскорбляет и бьет.
Дверь квартиры полицейским открыл мужчина и предложил «решить вопрос мирно». За несоставление протокола харьковчанин предложил полицейским взятку в размере 1 тысячи долларов.
Правоохранители от предложения мужчины отказались и сообщили об этом факте на линию «102».
Мужчину будут судить по факту предложения предоставления должностному лицу неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 369 УКУ). Ему грозит до четырех лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взятка, домашний, копы, насилие, полиция, прокуратура, тиран, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 13:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "32-летний харьковчанин хотел избежать ответственности за домашнее насилие, для этого предлагал полицейским взятку.".