Домашний тиран в Харькове предлагал копам тысячу долларов: его будут судить

32-летний харьковчанин хотел избежать ответственности за домашнее насилие, для этого предлагал полицейским взятку.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 18 декабря около 01:40 в прошлом году полицейские прибыли по вызову в одну из квартир по улице Танкопия. Правоохранителей вызвала жена подозреваемого и сообщила, что мужчина совершает по отношению к ней домашнее насилие — оскорбляет и бьет.

Дверь квартиры полицейским открыл мужчина и предложил «решить вопрос мирно». За несоставление протокола харьковчанин предложил полицейским взятку в размере 1 тысячи долларов.

Правоохранители от предложения мужчины отказались и сообщили об этом факте на линию «102».

Мужчину будут судить по факту предложения предоставления должностному лицу неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 369 УКУ). Ему грозит до четырех лет тюрьмы.