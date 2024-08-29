Чоловік жорстоко побив і вдарив жінку сокирою по голові у Харкові

Оковита довела до біди – 53-річний харків’янин під час розпиття спиртних напоїв посварився зі своєю 46-річною співмешканкою та жорстоко її побив, повідомили в Нацполіції.

Спочатку чоловік гамселив жінку кулаками, а потім почав її душити. Коли потерпіла почала кликати на допомогу, зловмисник вдарив її сокирою по голові. Жінка дивом врятувалася. Її ушпиталили.

Слідчі викрили та затримали 53-річного харків’янина, йому «світить» позбавлення волі на строк до 15 років.