Чоловік жорстоко побив і вдарив жінку сокирою по голові у Харкові
Оковита довела до біди – 53-річний харків’янин під час розпиття спиртних напоїв посварився зі своєю 46-річною співмешканкою та жорстоко її побив, повідомили в Нацполіції.
Спочатку чоловік гамселив жінку кулаками, а потім почав її душити. Коли потерпіла почала кликати на допомогу, зловмисник вдарив її сокирою по голові. Жінка дивом врятувалася. Її ушпиталили.
Слідчі викрили та затримали 53-річного харків’янина, йому «світить» позбавлення волі на строк до 15 років.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: жінка, избил, Нацполиция, сожительница, топор, Харків, харьковчанин;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 13:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оковита довела до біди – 53-річний харків’янин під час розпиття спиртних напоїв посварився зі своєю 46-річною співмешканкою та жорстоко її побив, повідомили в Нацполіції.".