Мужчина жестоко избил и ударил женщину топором по голове в Харькове

Водка довела до беды – 53-летний харьковчанин во время распития спиртных напитков поссорился со своей 46-летней сожительницей и жестоко избил ее, сообщили в Нацполиции.

Сначала мужчина колотил женщину кулаками, а потом начал ее душить. Когда потерпевшая стала звать на помощь, злоумышленник ударил ее топором по голове. Женщина чудом выжила. Ее госпитализировали.

Следователи разоблачили и задержали 53-летнего харьковчанина, ему «светит» лишение свободы сроком до 15 лет.