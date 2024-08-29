Мужчина жестоко избил и ударил женщину топором по голове в Харькове
Водка довела до беды – 53-летний харьковчанин во время распития спиртных напитков поссорился со своей 46-летней сожительницей и жестоко избил ее, сообщили в Нацполиции.
Сначала мужчина колотил женщину кулаками, а потом начал ее душить. Когда потерпевшая стала звать на помощь, злоумышленник ударил ее топором по голове. Женщина чудом выжила. Ее госпитализировали.
Следователи разоблачили и задержали 53-летнего харьковчанина, ему «светит» лишение свободы сроком до 15 лет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: жінка, женщина, избил, Нацполиция, сожительница, топор, Харьков, харьковчанин;
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- • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 13:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водка довела до беды – 53-летний харьковчанин во время распития спиртных напитков поссорился со своей 46-летней сожительницей и жестоко избил ее, сообщили в Нацполиции.".