Во время поисков убитой девушки на Харьковщине спасли хаски (видео)
Хаски нашли привязанной во дворе заброшенного дома поисковики отряда ОО «Роза на руке» и назвали в честь погибшей девушки, которую искали.
«Изможденную хаски Викки нашли привязанной в заброшенном доме. Викки нашли волонтеры ОО «Роза на руке» во время поисков без вести пропавшей девушки и назвали в память о ней — Викки. От слабости в первый день Викки не могла подняться на лапки и даже не могла попить водички», — сообщила команда «Спасение животных Харьков».
Спасатели подключились к помощи хаски. Животное осмотрели ветеринары. У собаки обнаружили целый «букет» болезней: дирофиляриоз, пироплазмоз, анемию и сильное истощение. Сейчас пса лечат, впереди — длительный курс восстановления.
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Напомним, десять дней на Харьковщине искали без вести пропавшую Викторию Ахвердиеву. Поиски вели в Красноградском районе — у села Палатки, где девушку видели в последний раз. 24 июля стало известно: Викторию нашли мертвой. Следом полиция сообщила, что задержали вероятного убийцу. В убийстве подозревают знакомого девушки, который, как оказалось, не так давно вышел из тюрьмы, где отсидел 11 лет за изнасилование. Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что вероятный преступник — мужчина, с которым Виктория гуляла перед исчезновением. 14 лет назад на том же месте, где нашли тело девушки, он напал на жительницу Палаток — избил, лишив глаза, изнасиловал и бросил, подумав, что она умерла. Но жертва выжила, а преступник получил 11 лет. Мужчина вышел на свободу в 2021-м.
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 11:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Хаски нашли привязанной во дворе заброшенного дома поисковики отряда ОО «Роза на руке» и назвали в честь погибшей девушки, которую искали".