«Прилет» по дому Сапронова в Харькове: нашлась кошка, которую считали погибшей
Харьковский волонтер и бизнесмен Юрий Сапронов, по дому которого армия РФ прицельно ударила КАБом, сообщил радостную новость.
17-летняя кошка Шика, которую волонтер считал погибшей, вернулась на руины родного дома через более, чем двое суток.
«Я написал, погибла кошка Шика. 17-летняя британская короткошерстная редкого шоколадного цвета. Иду сегодня утром по двору в 5:30… И замотал головой, что старый козел, глазам своим не веря. Где ты, говорю, гадина, лазила двое с половиной суток??? Молчит старушка. Думаю свалила минут за пять до прилета авиабомбы, сейчас допрашивать буду, почему не предупредила. Смело забралась на пожарище, перепрыгнув проем, как молодой заяц. Старушка. 17 лет», — написал в facebook Сапронов.
Напомним, «прилет» по дому Сапронова был 24 июля около 16:45. Тогда бизнесмен написал о прямом попадании в Audi Q8, большом количестве разрушений в самом доме и поисках котов. Харьковская областная прокуратура информировала, что вследствие того прилета с ранениями в больницу доставили троих человек: двоих мужчин и 45-летнюю женщину. Повреждены по меньшей мере шесть жилых домов, пять гаражей, три хозяйственных помещения. Уничтожены три автомобиля.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: кошка, новости Харькова, прилет, сапронов;
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2024 в 12:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский волонтер и бизнесмен Юрий Сапронов, по дому которого армия РФ прицельно ударила КАБом, сообщил радостную новость".