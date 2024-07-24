Последствия «прилета» УМПБ по частному сектору в Шевченковском районе Харькова

УМПБ Д-30 СН, по предварительным данным, ударила вражеская авиация по частному сектору в Шевченковском районе Харькова около 16:45, сообщили в областной прокуратуре.

С ранениями в больницу доставили троих человек: двоих мужчин и 45-летнюю женщину. Повреждены по меньшей мере шесть жилых домов, пять гаражей, три хозяйственных помещения. Уничтожены три автомобиля.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

«Сегодня Харьков весь день находится под обстрелами. До этого дня в городе было определенное спокойствие, но все равно чувствовалось напряжение. Благодарен коммунальным предприятиям, сотрудникам ГСЧС, Национальной полиции, которые своевременно приезжают на места прилетов и устраняют последствия атак агрессора», — прокомментировал сегодняшние атаки мэр Игорь Терехов.

Напомним, первый взрыв прогремел в Харькове в 05:15. Еще по меньшей мере два взрыва было слышно в городе около 05:30. По данным мэра Игоря Терехова, первый удар был по промышленной зоне. «Прилет» также зафиксировали в Малоданиловской громаде, по территории экопарка. Там загорелись конюшни, коней удалось спасти. Однако глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил о пропаже кенгуру, который жил в одном из уничтоженных россиянами помещений. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по Малоданиловской громаде ударил «Шахед».

По меньшей мере два взрыва слышали в Харькове около 12:10. РФ ракетами атаковала инфраструктурный объект, сообщил Терехов. Возник сильный пожар. Еще один взрыв слышали в Харькове около 14:15. Как сообщил Синегубов, под ударом вновь был Холодногорский район. По данным облпрокуратуры, всего в Холодногорском районе пострадали девять человек. Вражескими целями были промышленные объекты.

В 16:45 по Харькову прилетел КАБ. Удар пришелся по центральной части города, загорелся дом. Известно о троих пострадавших.