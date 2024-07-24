Наслідки удару УМПБ по приватному сектору в Шевченківському районі Харкова
УМПБ Д-30 СН, за попередніми даними, вдарила ворожа авіація по приватному сектору в Шевченківському районі Харкова близько 16:45, повідомили в обласній прокуратурі.
З пораненнями до лікарні доправили трьох людей: двох чоловіків та 45-річну жінку. Пошкоджені щонайменше шість житлових будинків, п’ять гаражів, три господарські приміщення. Знищені три автівки.
Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
«Сьогодні Харків увесь день перебуває під обстрілами. До цього дня в місті був певний спокій, але все одно відчувалася напруга. Вдячний комунальним підприємствам, співробітникам ДСНС, Національної поліції, які своєчасно приїжджають на місця “прильотів” та усувають наслідки атак агресора», — прокоментував сьогоднішні атаки мер Ігор Терехов.
Нагадаємо, перший вибух пролунав у Харкові о 05:15. Ще щонайменше два вибухи було чутно у місті близько 05:30. За даними мера Ігоря Терехова, перший удар був по промисловій зоні. «Приліт» також зафіксували у Малоданилівській громаді, по території екопарку. Там зайнялися стайні, коней вдалося врятувати. Однак голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про зникнення кенгуру, який мешкав в одному зі знищених росіянами приміщень. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що по Малоданилівській громаді вдарив «шахед».
Також щонайменше два вибухи чули у Харкові близько 12:10. РФ ракетами атакувала інфраструктурний об’єкт, повідомив Терехов. Виникла сильна пожежа. Ще один вибух чули у Харкові близько 14:15. Як повідомив Синєгубов, під ударом знову був Холодногірський район. За даними облпрокуратури, загалом у Холодногірському районі постраждали дев’ятеро людей. Ворожими цілями були промислові об’єкти.
О 16:45 по Харкову прилетів КАБ. Удар припав по центральній частині міста, спалахнув будинок. Відомо про трьох постраждалих.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: прокуратура, удар, Харків, Шевченковский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 19:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "УМПБ Д-30 СН, за попередніми даними, вдарила ворожа авіація по приватному сектору в Шевченківському районі Харкова близько 16:45".