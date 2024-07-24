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Троє постраждалих внаслідок удару КАБом по Харкову – Синєгубов

Події 18:13   24.07.2024
Оксана Якушко
Троє постраждалих внаслідок удару КАБом по Харкову – Синєгубов

Про кількість постраждалих внаслідок удару КАБом по центру Харкова повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

“Наразі відомо про трьох постраждалих цивільних чоловіків”, – розповів Синєгубов.

Раніше стало відомо, що о 16.45 росіяни знову атакували Харків КАБами.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 18:13;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про кількість постраждалих внаслідок удару КАБом по центру Харкова повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".