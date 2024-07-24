Троє постраждалих внаслідок удару КАБом по Харкову – Синєгубов
Про кількість постраждалих внаслідок удару КАБом по центру Харкова повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Наразі відомо про трьох постраждалих цивільних чоловіків”, – розповів Синєгубов.
Раніше стало відомо, що о 16.45 росіяни знову атакували Харків КАБами.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: КАБ, Олег Синегубов, пострадалі, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 18:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про кількість постраждалих внаслідок удару КАБом по центру Харкова повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".