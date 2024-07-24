Троє постраждалих внаслідок удару КАБом по Харкову – Синєгубов

Про кількість постраждалих внаслідок удару КАБом по центру Харкова повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Наразі відомо про трьох постраждалих цивільних чоловіків”, – розповів Синєгубов.

Раніше стало відомо, що о 16.45 росіяни знову атакували Харків КАБами.