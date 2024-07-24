Трое пострадавших в результате удара КАБом по Харькову — Синегубов
О количестве пострадавших в результате удара КАБом по центру Харькова сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«На данный момент известно о трех пострадавших гражданских мужчинах», — рассказал Синегубов.
Ранее стало известно, что в 16:45 россияне снова атаковали Харьков КАБами.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: КАБ, Олег Синегубов, пострадавшие, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 18:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О количестве пострадавших в результате удара КАБом по центру Харькова сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. ".