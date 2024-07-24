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Трое пострадавших в результате удара КАБом по Харькову — Синегубов

Происшествия 18:13   24.07.2024
Оксана Якушко
Трое пострадавших в результате удара КАБом по Харькову — Синегубов

О количестве пострадавших в результате удара КАБом по центру Харькова сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«На данный момент известно о трех пострадавших гражданских мужчинах», — рассказал Синегубов.

Ранее стало известно, что в 16:45 россияне снова атаковали Харьков КАБами.

Читайте также: Россияне ударили КАБом по центру города, есть пострадавшие – Терехов

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 18:13;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О количестве пострадавших в результате удара КАБом по центру Харькова сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. ".