Трое пострадавших в результате удара КАБом по Харькову — Синегубов

О количестве пострадавших в результате удара КАБом по центру Харькова сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«На данный момент известно о трех пострадавших гражданских мужчинах», — рассказал Синегубов.

Ранее стало известно, что в 16:45 россияне снова атаковали Харьков КАБами.