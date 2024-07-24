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Россияне ударили КАБом по центру города, есть пострадавшие – Терехов

Происшествия 17:15   24.07.2024
Оксана Якушко
Россияне ударили КАБом по центру города, есть пострадавшие – Терехов

Россияне нанесли удар по «почти центральной части города», сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Удар КАБом по почти центральной части города. Район приватной жилой застройки. Есть пострадавшие», – рассказал Терехов.

В результате обстрела КАБом горит дом, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 17:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли удар по «почти центральной части города», сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".