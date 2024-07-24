Росіяни вдарили КАБом по центру міста, є постраждалі – Терехов
Росіяни завдали удару по «майже центральній частині міста», повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Удар КАБ по майже центральній частині міста. Район приватної житлової забудови. Є постраждалі», – розповів Терехов.
Внаслідок обстрілу КАБом горить будинок, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, дім, КАБ, Олег Синегубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 17:15;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали удару по «майже центральній частині міста», повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".