Росіяни вдарили КАБом по центру міста, є постраждалі – Терехов

Росіяни завдали удару по «майже центральній частині міста», повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Удар КАБ по майже центральній частині міста. Район приватної житлової забудови. Є постраждалі», – розповів Терехов.

Внаслідок обстрілу КАБом горить будинок, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.