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Росіяни вдарили КАБом по центру міста, є постраждалі – Терехов

Події 17:15   24.07.2024
Оксана Якушко
Росіяни вдарили КАБом по центру міста, є постраждалі – Терехов

Росіяни завдали удару по «майже центральній частині міста», повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Удар КАБ по майже центральній частині міста. Район приватної житлової забудови. Є постраждалі», – розповів Терехов.

Внаслідок обстрілу КАБом горить будинок, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 17:15;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали удару по «майже центральній частині міста», повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".